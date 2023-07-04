"الاستخبارات العراقية": القبض على إرهابيين اثنين في محافظة كركوك

ضبطت قوات تابعة لوكالة الاستخبارات العراقية إرهابيين اثنين نفذا عمليات لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي، وزرعا عبوات ناسفة في محافظة كركوك شمالي العراق.

وأوضحت الوكالة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ وفقا للوكالة الوطنية العراقية (نينا) - أن "القوات في محافظة كركوك تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت: أن المعلومات تشير إلى أن أحد الإرهابيين اشترك في استهداف الشخصيات والوجهاء في محافظة كركوك من خلال تفجير العبوات الناسفة، والآخر كان يرابط في نقاط للسيطرة التي أقامها تنظيم(داعش) الإرهابي، واشترك في مقاتلة قوات "البيشمركة" الكردية، قبل تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم.

وأشارت وكالة الاستخبارات العراقية إلى أن المتهمين اعترفا بجرائمهما ودونت أقوالهما خلال التحقيقات.