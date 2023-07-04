نشر 12 ألف ضابط وجندي للحفاظ على الأمن خلال قمة الناتو في ليتوانيا

قال مسؤول أمني ليتواني بارز إن ما يصل إلى 12 ألف ضابط وجندي سيتولون مسؤولية الحفاظ على الأمن خلال قمة حلف منظمة شمال الأطلنطي /ناتو/ التي تعقد في فيلنيوس الأسبوع المقبل.

وأشار نائب مدير إدارة أمن الدولة في ليتوانيا، بوليوس نيميرا - بحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية، اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن ليتوانيا لم تستضف أبدا حدثا بهذا الحجم، مضيفا أن ضمان الأمن يمثل تحديا كبيرا لمؤسسات البلاد.

وأوضح أن 48 وفدا أجنبيا من 2400 عضو، بما في ذلك 40 رئيس دولة وما يصل إلى 150 سياسيا رفيع المستوى، سيصلون إلى ليتوانيا ويحتاجون إلى الحماية، لافتا إلى أنه ستكون هناك حاجة لحوالي 800 سيارة لنقل الوفود الزائرة لحضور قمة الناتو.