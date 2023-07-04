مقتل وإصابة 29 شخصا جراء حادث تصادم في الهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم /الثلاثاء/ أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب أكثر من 20 آخرين إثر اصطدام شاحنة بأربع سيارات ومطعم على أحد الطرق السريعة في مقاطعة "دهولي" بولاية "ماهاراشترا".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن الشرطة قولها إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي على طريق مومباي-أجرا السريع بالقرب من إحدى القرى في مقاطعة "دهولي" التي تبعد 300 كيلومتر عن مدينة "مومباي".

وأضافت الشرطة أن مكابح الشاحنة تعطلت مما أدى عدم السيطرة عليها، مشيرة إلى أن الشاحنة اصطدمت بدراجتين ناريتين وسيارة وشاحنة أخرى قبيل اصطدامها بمطعم بالقرب من محطة للحافلات على الطريق السريع ثم انقلابها.

وأشارت القناة إلى أن معظم الضحايا من الذين كانوا ينتظرون على محطة الحافلات، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج كما أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.