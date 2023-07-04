«أحضان وطمأنينة» على أبواب امتحان الاستاتيكا.. صور

بدت السعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة 2023، عقب الإنتهاء ظهر اليوم الثلاثاء، من أداء امتحان مادة الاستاتيكا بـ «الشعبة العلمية الرياضيات».

ورصدت عدسة «البوابة نيوز»، ملامح الفرحة والحب التي رُسمت على وجوه طلاب الثانوية العامة فور خروجهم من لجنة امتحان الاستاتيكا بلجنة مدرسة جمال عبد الناصر بحي الدقي بمحافظة الجيزة؛ فيما حرص عدد من أولياء الأمور على انتظار أبنائهم أمام لجان الامتحانات منذ بدئها صباح اليوم.

واستقبال أولياء الأمور الطلاب بالأحضان والفرحة فور الإنتهاء من امتحان الاستاتيكا؛ محاولين طمأنتهم وتخفيف حدة الرهبة من الامتحان.

وأبدى الطلاب في حديثهم لـ «البوابة نيوز» عن آرائهم بشأن امتحان مادة الاستاتيكا؛ لافتون إلى أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط وتمكنوا من حلها بسهولة «الإمتحان كان في مستوى الطالب اللي مش بيذاكر»؛ بينما قال آخرون أن امتحان الاستاتيكا كان به بعض الأسئلة غير المباشرة وصعبة حلها وخاصة السؤال «مزدوج الدرجة».

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.



استقبال أولياء الأمور للطلاب بعد امتحان الاستاتيكا

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