مختار جمعة يهنئ العاملين بالانتقال الكامل للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

استقبل العاملون بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في أول يوم عمل بعد الانتقال الكامل للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد وزير الأوقاف اجتماعًا بقيادات الأوقاف بترحاب كبير هنأ فيه جميع العاملين في الأوقاف بعيد الأضحى المبارك سائلا الله (عز وجل) أن يعيده بخير على مصر وأهلها، كما هنأهم بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيه ، مؤكدًا أن هذا اليوم الثلاثاء ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ الموافق ٤ /٧/ ٢٠٢٣م بدأنا عملنا الرسمي كاملًا من العاصمة الإدارية الجديدة ، وهو بالطبع يوم لا ينسى ولن ينسى بإذن الله تعالى في تاريخ الأوقاف ، و هو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة والجمهورية الجديدة ، يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيه التي أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة.

وشدد وزير الأوقاف، على أهمية التحلي بروح العمل الجاد والإنجاز والإتقان وبذل أقصى الجهد، والعمل بنظام المبادأة والمبادرة والتطوير المستمر، والمتابعة الدورية، مؤكدًا على أهمية مراعاة التسلسل الإداري والقيادي والانضباط الوظيفي، سائلا الله (عز وجل) أن نكون جميعًا على مستوى هذه النقلة الحضارية، وأن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين، وأن يوفقنا جميعًا لخدمة ديننا ووطننا، وأن يرزقنا بفضله وواسع كرمه التوفيق والسداد وحسن القصد والقبول.