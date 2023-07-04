جولد بيليون: ضعف وتراجع في الطلب على الذهب بمصر

تشهد أسعار الذهب تحركات ضعيفة منذ انتهاء إجازة العيد الأضحى، وذلك في ظل هدوء الأحداث حالياً في الأسواق المحلية ولكن يستمر الحذر والترقب في الأسواق لأية مستجدات خاصة فيما يتعلق بحركة الدولار في السوق الموازية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2225 جنيها للجرام مرتفعا بمقدار 5 جنيهات فقط عن سعر افتتاح جلسة الأمس، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17800 جنيه.

جلسة الأمس شهدت تحركات ضعيفة في الأسعار ليفتتح السوق عند المستوى 2220 جنيها للجرام ويسجل أعلى مستوى عند 2230 جنيها للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.

وذكر التقرير الفني لجولد بيليون أن الطلب على الذهب يشهد ضعف حالياً منذ بداية إجازة العيد الأضحى خاصة بعد التذبذب الكبير الذي شاهدناه في الأسعار خلال فترة العيد بالرغم من وقف التنفيذ في العديد من الأسواق بسبب العطلة كما تترقب أسواق الذهب الأوضاع في السوق العالمي الذي يشهد تداول الذهب عند مستويات حرجة قد تؤثر على تحركاته خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى أعلن وزير المالية محمد معيط أنه قد تم الإفراج عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأخيرة من مختلف المواني والمنافذ، وأن الأولوية في الإفراجات لصالح السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والدوائي.

كما تراجعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 770 مليون دولار في شهر أبريل الماضي لتصبح بقيمة 1.7 مليار دولار بعد أن كانت بقيمة 2.47 مليار دولار في مارس، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

باعت مصر معظم السندات الأمريكية طويلة الأجل في فبراير الماضي والتي وصلت في نهاية يناير 2023 إلى 1.127 مليار دولار لتقتصر على 94 مليون دولار، حيث تستثمر مصر في سندات الدين الأمريكية ذات التصنيف المرتفع كأحد أدوات إدارة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لديها.

عمليات بيع السندات الأمريكية من قبل الحكومة المصرية يعكس حاجة الحكومة إلى العملة الأجنبية لمواجهة ازمة نقص النقد الأجنبي لديها وارتفاع الالتزامات المحلية والعالمية، الأمر الذي يدل على استمرار الأزمة حتى الآن وبالتالي يبقى الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة متواجد وبشكل كبير.

بالرغم من هذا ساهمت مبادرة السماح بواردات الذهب بدون جمارك على دخول كميات كبيرة من الذهب وصلت إلى 300 كيلو جرام ساهمت بشكل مناسب في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتحقيق بعض التوازن بين العرض والطلب.

توقعات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية :

حاولت أسعار الذهب الفورية يوم أمس إعادة اختبار مستوى المقاومة حول 1930 دولار للأونصة، ولكن حتى الآن فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة والإغلاق فوقها ما يبقي الاتجاه الهابط هو المسيطر على المدى القصير.

ارتفع الذهب لأربعة جلسات متتالية ولكنه يواجه الآن منطقة مقاومة قوية من 1930 إلى 1940 تتمثل في المتوسط المتحرك لـ 100 يوم وخط الاتجاه الهابط ومستوى المقاومة 1930، وقد تجبر هذه المنطقة أسعار الذهب إلى الانعكاس لأسفل.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق بيانات هامة هذا الأسبوع سواء محضر اجتماع الفيدرالي او تقرير الوظائف الأمريكي، وكلا البيانات قادرة على تغير تحركات الذهب بشكل كبير وقد نشهد تذبذب في حركة الذهب حول المناطق الحالية تحت منطقة الدعم السابق الإشارة إليها حتى صدور البيانات.

بالنسبة لأسعار الذهب في مصر فتشهد تذبذب واضح مسيطر على تحرك الذهب خلال هذه الفترة بعد التذبذب الكبير في الأسعار وتحركه من أدنى مستوى عند 2130 إلى 2300 جنيه للجرام عيار 21 في وقت قصير مما يدل على عودة المضاربة وعدم وضوح الرؤية خلال الفترة الحالية.

منطقة التداولات الحالية بين 2220 إلى 2250 قد تحتوي تحركات الذهب خلال الفترة الحالية واختراق هذه المنطقة لأعلى يعيد الأسعار إلى المستوى 2300 جنيه من جديد.