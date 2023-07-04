رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير العمل بالإدارة المركزية

هنأ الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، جميع موظفي الجهاز الإداري بالإدارة المركزية، بمناسبة الانتهاء من إجازة عيد الأضحي المبارك، وذلك خلال جولته التفقدية بالمكاتب الإدارية بمصاحبة المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد جلال وعبد الصبور إبراهيم أمناء الجامعة المساعدين واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي.

وخلال جولته أطمأن الدكتور مصطفي عبد الخالق على سير العمل بالإدارات المختلفة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة علي تنمية مهارات العاملين ورفع قدراتهم، وعلي ضرورة الاستمرار في العمل بكل حهد بإعتباره الطريق لتحقيق التنمية الشاملة والأمن والاستقرار، داعياً الله ان يحفظ مصر وشعبها فى أمن وسلام وتقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.