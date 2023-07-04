قبل مواجهة الزمالك والمقاولون.. تاريخ 7 مباريات لشوقي غريب أمام الفارس الأبيض

يستعد المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، لمواجهة الزمالك، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

وتعد مواجهة اليوم الـ 8 في تاريخ مواجهات شوقي غريب أمام الزمالك بعد 7 مباريات سابقة، حقق غريب الفوز في مباراتين، بينما خسر شوقي 3 مباريات، وحسم التعادل مباراتين، وكانت المباراتان في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وسجلت الأندية التي دربها شوقي غريب 10 أهداف في شباك الزمالك، بينما سجل لاعبو الزمالك 12 هدفا.

وحسم الزمالك بطاقة العبور للدور ربع النهائي، بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16، فيما تأهل المقاولون العرب، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف.