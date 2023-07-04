وصول جثمان الراحل علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة

وصل منذ دقائق جثمان الفنان الراحل علاء عبد الخالق، حيث يشيع جثمان الفنان الكبير من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم دفن جثمان الراحل في مقابر العباسية بميدان الجيش .

وكان قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم المطرب الكبير علاء عبد الخالق.

الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء معزملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.