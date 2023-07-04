بالأسماء.. إصابة 16 شخصا إثر اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالأقصر

أصيب 16 شخصا بإصابات متفرقة، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بعمود إنارة، بقرية القُضا التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر.

وتلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطاراً يفيد أنه استقلال 16 شخص من إدفو لسيارة ميكروباص تحمل الرقم (7682 ص و ط) ، اصطدموا بعمود إنارة بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، وذلك أثناء توجهها من مدينة إدفو إلى محافظة الأقصر، حيث وقع الحادث في قرية القضا التابعة لمجلس قروي الشغب بمدينة إسنا.

وعلى الفور، انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة كل من "زينب أحمد علي" ٥٥ سنة، نزيف بالبطن - "عبد الرحمن محمد مسلم" ٤ سنوات، كدمة باليد اليمنى، "سيد عبد الهادي فرج الكريم" ٣٧ كدمات بالظهر - "حسني مطر علي ٤٩ سنة، كسر بالزراع الأيمن – "إكرامي حسن مطر" ١٣ سنة، سحجات وكدمات بالوجه – "إسراء حسن مطر" ١٦ سنة، سحجات بالوجه – "دياب علي سيد محمد" ٢٤ سنة، جروح بالوجه – "محمود عبد الحفيظ خيري" ٤٥ سنة، نزيف بالبطن – "أشرف دياب أحمد" ٤٠ سنة، نزيف بالبطن – "حسين حسن حسين" ٤١ سنة، كسر بالكتف الأيسر – "وهب الله محمد علي" ٢١ سنة، جروح بالوجه – "عبد الرؤوف أبو العلا عثمان" ٤٢ سنة سنة، نزيف بالبطن – "علي جمعة أبو الحسن" ٣٥ سنة، كسر بالكتف الأيمن – "عوض محمد أحمد" ٦٢ سنة، كسر بالفقرات القطنية – "زمزم عوض محمد" ٣٤ سنة، كدمة بالجسم – "رضوان سيد عبد الهادي" ٣ سنوات، جروح بالوجه.

وتوجه رجال مرور إسنا، لرفع مخلفات الحادث، وتسيير الحركة المرورية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي ومستشفى حورس بأرمنت، التابعتين لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.