علاء عبد الخالق.. نجم نجوم الكاسيت في التسعينيات| شاهد

بدأت قبل قليل، مراسم تشييع جثمان الفنان نجم التسعينات الفنان علاء عبد الخالق، من مسجد الشرطة بأكتوبر، والذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما.

يذكر أن الفنان من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964 وتخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي ويعد واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.



حقق الراحل مع الفنانتين منى عبد الغني وحنان نجاحًا كبيرا مكونين فرقة الأصدقاء، بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي وفي عام 1985 أصدر أول ألبوم غنائي له بعنوان "مرسال" بالتعاون مع الفنان حميد الشاعري.

وقدم عددا من الألبومات منها: "طيارة ورق، لازم، الحلم، الليلة، الحب بحر، بحبك باستمرار، داري"

في بداية الألفينات توقف عن الغناء بسبب أزمة صحية أثرت على أحباله الصوتية.



