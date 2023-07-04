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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حريق يلتهم محتويات مخزن مراتب بقرية أبو صير في البدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل مخزن مراتب بقرية أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن مراتب بقرية أبو صير بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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