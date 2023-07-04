"سينما الشعب".. مشروع الغلابة بـ 40 جنيها في المحافظات

أعلنت وزارة الثقافة مع حلول عام 2022 الماضي عن انطلاق مشروع سينما الشعب، الذى تقدم من خلاله الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية في متناول كل فئات المجتمع والمواطن المصري البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر ويتم تنفيذه بدور العرض السينمائى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة .

يعتبر مشروع سينما الشعب ضمن المشاريع والمبادرات التي تُقدم ضمن مسارات وزارة الثقافة لدعم صناعة السينما وتعظيم دورها التنويري، لتتيح من خلاله فرصة لعرض أعمال المبدعين الحديثة والهادفة التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع ويفتح افاق وأسواق جديدة للاستثمار الفني أمام الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم الى داخل الوطن.

وتقدم وزارة الثقافة الأفلام الحديثة والتي تعرض بدور السينما من خلال هذا المشروع بمختلف المحافظات بمصر بأسعار مخفضة تناسب كافة فئات المجتمع فلا تتعدى تذكرة العرض للدخول 40 جنيها.

وتأتي أهمية هذا المشروع من خلال نشر التنوير والثقافة السينمائية ومجابهة الفكر المتطرف من خلال مواد ابداعية جادة وهادفة ، فهو اضافة حقيقية وفاعلة للأنشطة والفعاليات الابداعية التي تقدم في المواقع الثقافية.

وبدأت المرحلة الأولى لهذا المشروع بخمسة دور عرض في أربع محافظات هي سينما قصر ثقافة قنا ، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية ، قصر ثقافة الانفوشي بالأسكندرية ، مكتبة البحر الأعظم ، وشملت المرحلة الثانية ٤ محافظات أخري هي قصر ثقافة دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ ، سينما قصر ثقافة سيوة بمحافظة مطروح ، سينما هيبس بالوادي الجديد ، سينما قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة،خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، بمشروع ‏‏"سينما ‏الشعب"، أفلام موسم العيد، بأسعار مُخفضة، في 20 موقعا ‏ثقافيا ‏تابعا لها في 18 محافظة ، بلغت ايراداتها مع رابع أيام عيد الاضحى ما يقرب من مليون جنيه.