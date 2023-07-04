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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص بنزلة معوية نتيجة تناول وجبة فاسدة بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بنزلة معوية وادعاء حالات تسمم نتيجة تناول  وجبة فاسدة داخل مسكنهم بقرية أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ادعاء حالات تسمم غذائي داخل منزل بقرية أبو صير بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بنزلة معوية وادعاء حالات تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة  جري نقل المصابين إلى مستشفي الحوامدية لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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