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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جثة و3 مصابين في حادث تصادم موتوسيكل وملاكي بالطريق السريع بالعياط

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون في حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل وسيارة ملاكي بالطريق السريع بنطاق قرية الزاوية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقى الرائد أحمد عبد الفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بالطريق السريع بنطاق قرية الزاوية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية موتوسيكل وسيارة ملاكي نتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 3 آخرين، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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