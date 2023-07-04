أمسية مصرية ألمانية حول الأمن الغذائي 13 يوليو

اعلنت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة استضافة "الأمسية المصرية البافارية حول الأمن المائي والغذائي" بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية البافارية، والتي تقام يوم الخميس 13 يوليو 2023.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات في قطاعي المياه والزراعة بين أصحاب المصلحة الألمان والمصريين، بما في ذلك رجال الأعمال والهيئات الحكومية، فضلا عن وفد من الشركات الألمانية.

ومن بين المتحدثين الضيوف الدكتورة أولريك وولف، المدير الوزاري بوزارة الدولة البافارية للشؤون الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

كما سيتضمن المنتدى جلستين نقاشيتين رفيعتا المستوى مع صناع القرار المؤثرين والبارزين من قطاعي المياه والزراعة. سوف تسلط الجلسه الاولي: تكنولوجيا اعادة استخدام المياه المعاد تدويرها للري الزراعي، وفي الجلسة الثانية: سوف تناقش ملف مشروعات الأمن الغذائي في مصر.

خلال المنتدى، ستقوم الدكتورة أولريك وولف، المدير الوزاري لوزارة الشؤون الاقتصادية بولاية بافاريا، بالإعلان الرسمي عن افتتاح المكتب الاقتصادي البافاري في القاهرة.