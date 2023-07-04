الإحصاء: واردات السلع الزراعية تتراجع إلى النصف.. خبراء: الجهود المبذولة في ملف الزراعة السبب في تقليل الواردات.. لابد وأن يكون لدينا خطة محكمة لزيادة الصادرات المصرية في جميع المجالات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات الحاصلات الزراعية إلى حدود 568.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 1.0049 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 436.5 مليون دلار بنسبة 43.4%.



وجاءت واردات الذرة التي تستخدم فى صناعة الأعلاف فى المرتبة الأولى بين الواردات الزراعية الأكثر تراجعًا إلى حدود 160.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 371.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 211.7 مليون دولار بنسبة 57%، تليها واردات الفول العريض والتى تراجعت هى الأخرى إلى حدود 23.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 48.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بفارق 25.4 مليون دولار بنسبة 52%.

وسجلت واردات القمح تراجعًا إلى حدود 224.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 386 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 161.6 مليون دولار بنسبة 42%، كما تراجعت واردات البن غير المحمص إلى حدود 17.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 29.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.8 مليون دولار بنسبة 40.7%.

فى حين عززت مصر وارداتها من العدس اليابس إلى حدود 15.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 10 ملايين دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.6 مليون دولار، كما ارتفعت واردات الأرز إلى حدود 9.6 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 6.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3 ملايين دولار.



حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين

وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، أن الجهود المبذولة في ملف الزراعة من قبل القيادة السياسية ووزارة الزراعة سبب رئيسي في التطور الذي حدث مؤخرًا في الزراعة خاصة فيما يخص زيادة الصادرات الزراعة وتقليل الواردات.

وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصه لـ "البوابة نيوز"، أن مصر تملك أمكانيات كبيرة في مجال الزراعة بفضل الكوادر البشرية التي نمتلكها في الزراعة موضحًا أنه لو تم استغلال تلك الامكانيات بشكل صحيح ستصبح مصر من أقوي الدول الزراعية في منطقة الشرق الأوسط خاصة وأن الفترة الأخيرة نمر بأزمة كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار وتسبب الواردات المصرية بأزمة كبيرة لأنها تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة.

وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، أن تراجع واردات الحاصلات الزراعية إلى حدود 568.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 خطوة جيدة لتقليل الواردات لحد أقصي ممكن والعمل علي استغلال المنتج المحلي في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها جميع دول العالم وليس مصر فقط.

وأضاف المالكي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون لدينا خطة محكمة لتطوير الصادرات المصرية وتقليل الواردات في جميع المجالات وليس الزراعة فقط خاصة وأن هناك تطور كبير في الفترة الأخيرة خاصة في مجال الزراعة بسبب الاراضي المستصلحة مؤخرًا في توشكي والوادي الجديد والاراضي التي تقع غرب محافظة المنيا.