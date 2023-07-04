عمرو دياب ينعى علاء عبد الخالق

نعى الفنان عمرو دياب المطرب علاء عبد الخالق الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز ٥٩ عاما.

ونشر الهضبة صورة للمطرب الراحل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلا: “ بمزيد من الحزن والأسى، أنعى الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان”.

وقد تقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية بخالص العزاء والمواساة في فقيد الفن المطرب علاء عبد الخالق .

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات .