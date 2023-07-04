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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منى عبد الغني تنعى علاء عبد الخالق: وداعًا أخي الغالي وزميل الدراسة

المطرب علاء عبدالخالق
المطرب علاء عبدالخالق
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نعت الإعلامية منى عبد الغني المطرب علاء عبد الخالق الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز ٥٩ عاما. 

ونشرت صورة للمطرب الراحل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت عليها قائلة: " وداعًا أخى الغالي وزميل الدراسة وعشرة العمر المهذب علاء عبد الخالق. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسألكم الدعاء ".

وقد تقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية بخالص العزاء والمواساة  في فقيد الفن المطرب علاء عبد الخالق. 

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات .

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