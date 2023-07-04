إيهاب توفيق ينعى علاء عبد الخالق

نعى المطرب إيهاب توفيق رحيل المطرب علاء عبد الخالق الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز ٥٩ عاما، ونشر طارق صورة للمطرب الراحل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلا: " البقاء والدوام لله وحده، أخي العزيز علاء عبد الخالق في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وقراءة الفاتحة".

وقد تقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية بخالص العزاء والمواساة في فقيد الفن المطرب علاء عبد الخالق .

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات .