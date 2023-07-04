إعادة فتح طرق "الحسنة - المنبطح - القسيمة" بوسط سيناء المغلق بسبب الكثبان الرملية

واصلت رئاسة مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ولليوم الثاني على التوالي استكمال أعمال إزاحة الرمال من علا طريق الحسنة- المنبطح لتسهيل حركة المرور وإعادة فتح الطريق مرة أخرى بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وبتعليمات ومتابعة من سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة وتحت إشراف ومتابعة من محمد أحمد المغربي سكرتير عام مركز ومدينة الحسنة .

وقد واصلت رئاسة مركز ومدينة الحسنة متابعة شبكة الطرق الداخلية بنطاق المركز والمدينة حفاظا على أرواح المواطنين وقام اليوم فريق عمل الأزمات بالمجلس باستكمال أعمال إعادة فتح طريق الحسنة- المنبطح - القسيمة بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة لسوء الأحوال الجوية وسرعة حركة الرياح وتم ذلك بدفع المعدات اللازمة واللودر الخاص بمجلس المدينة وبناء عليه تم تمشيط الطريق بالكامل وتم رفع كميات الرمال المتجمعة عليه وتم التأكد من عودة الحركة المرورية علي الطريق بطريقة طبيعية وآمنة

وتواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة متابعة كافة الطرق التابعة لمركز ومدينة الحسنة وذلك حرصاً على سلامة الجميع ومنعا لحدوث أى أزمة قد تحدث على الطرق وحفاظاً على البنية الأساسية لشبكة الطرق بالحسنة حفاظاً على المال العام.