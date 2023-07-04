ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نقابة المهن الموسيقية تنعى الفنان علاء عبد الخالق

المطرب علاء عبدالخالق
المطرب علاء عبدالخالق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدم نقيب المهن الموسيقية  الفنان مصطفى كامل ومجلس إدارة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية   خالص التعازي والمواساة في فقيد الفن الفنان علاء عبد الخالق . 

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان علاء عبد الخالق ” . 

وتابعت:"لذا يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

نقابة المهن الموسيقية تنعي وفاة الفنان علاء عبد الخالق رحيل الفنان علاء عبدالخالق