نقابة المهن الموسيقية تنعى الفنان علاء عبد الخالق

قدم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل ومجلس إدارة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية خالص التعازي والمواساة في فقيد الفن الفنان علاء عبد الخالق .

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان علاء عبد الخالق ” .

وتابعت:"لذا يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".