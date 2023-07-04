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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية تدين جريمة تهجير الفلسطينيين من مخيم جنين

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية، وسط حالة من الترهيب التي فرضتها قوات الاحتلال على المخيم. 

وعدت وزارة الخارجية في بيان ما يحدث من تهجير في مخيم جنين بأنه يعيد إلى الأذهان نكبة الشعب الفلسطيني عام ١٩٤٨، مؤكدة أن ما يحدث في جنين انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة التدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش الاحتلال.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد أنه أجلى مئات العائلات الفلسطينية من مخيم جنين، بعد تهديد الاحتلال بقصفها.

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