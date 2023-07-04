حميد الشاعري يعلن وفاة علاء عبد الخالق

أعلن الفنان حميد الشاعري وفاة الفنان علاء عبد الخالق اليوم الأربعاء.

وكتب حميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "لا حول ولا قوة الا بالله وفاة اخي وصديق العمر الفنان علاء عبد الخالق.. وجعت قلبي ياعلااااء… إنا لله وإنا اليه راجعون

الراحل درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى، والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعى، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في سنة 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في سنة 1985، وشاركه حميد الشاعرى في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في سنة 1987، ثم ألبوم علشانك سنة 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.