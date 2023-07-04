بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار أنبوبة غاز  بإحدى قرى الدقهلية

شهدت قرية الألف التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انفجار أنبوبة غاز داخل شقتهم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الألف التابعة لمركز شربين لمأمور المركز بانفجار أنبوبة غاز داخل شقة بالقرية ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وبالفحص تبين انفجار أنبوبة غاز داخل شقة بالقرية و تم السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقى المنزل والمنازل المجاورة .

فيما أسفر الانفجار عن إصابة كل من عبدالجواد عطية عبدالهادي الشيخ 60 عاما وشقيقته فتحية 60 عاما واعتماد محمد يونس الشيخ 40 عاما ومحمد يوسف عطيه الشيخ عامان ومحمد أحمد الشيخ.

وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.