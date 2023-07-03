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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المستشار الألمانى يتباحث هاتفيا مع زيلينسكي حول الأوضاع في أوكرانيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس
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قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيستريت، اليوم الإثنين إن المستشار الألماني أولاف شولتس تباحث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكى وناقش معه الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث -في تصريح صحفي- إن الرئيس الأوكراني شكر الحكومة الفيدرالية الألمانية على الدعم العسكري لا سيما لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني والمدفعية.

وجدد المستشار الألماني تأكيد التضامن المستمر والثابت مع أوكرانيا في مواجهة عدوان روسيا. وأعلن أن ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بما في ذلك في المجال العسكري، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

ودعا المستشار الألماني والرئيس الأوكراني إلى تمديد اتفاقية الحبوب تحت رعاية الأمم المتحدة إلى ما بعد 17 يوليو، ما يساعد على تحسين وضع الغذاء العالمي.

واتفق الجانبان على مواصلة التبادل البناء بينهما، وأيضًا بهدف الدعم العالمي لحل السلام والبقاء على اتصال وثيق.

أولاف شولتس زيلينسكي أوكرانيا