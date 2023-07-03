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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ياسر قمر يوقع عقود استضافة مصر للبطولة الإفريقية للطائرة.. صور

ياسر قمر رئيس يوقع
ياسر قمر رئيس يوقع عقود استضافة مصر للبطولة الأفريقية للطائر
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لبى المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، دعوة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي، إلى دولة المغرب الشقيقة، وذلك لحضور توقيع عقود استضافة مصر لبطولة  الأمم الأفريقية للرجال، والتنسيق في عدد من  الموضوعات المشتركة بين الاتحادين المصري والإفريقي.

ومن المقرر أن تقام بطولة افريقيا بالقاهرة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر المقبلين.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر، أن الاتحاد المصري للعبة سيقوم بتوجيه الدعوة لكافة الدول التي ترغب في المشاركة بعدما تم توقيع الاتفاقية على استضافة مصر للبطولة.

وكشف ياسر قمر، أن زيارته لدولة المغرب مهمة وتم خلالها تفعيل بروتوكول تعاون مع الاتحاد الإفريقي في ظل  العلاقات الطيبة بين الاتحادين.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأول للرجال يواصل الاستعدادات القوية من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام على أرض مصر من أجل المنافسة على لقب البطولة.

 

ياسر قمر استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية للرجال ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة