لوكاشينكو يدعو مواطنيه إلى الاهتمام بالبلاد في ذكرى عيد استقلال بيلاروس

دعا رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم /الاثنين/ مواطنيه إلى الاهتمام بالبلاد خلال احتفاليات ذكرى عيد الاستقلال.دعا رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم /الاثنين/ مواطنيه إلى الاهتمام بالبلاد خلال احتفاليات ذكرى عيد الاستقلال.

وقال الرئيس البيلاروسي -في حفل بمناسبة عيد الاستقلال في مجمع تلة المجد التذكاري وفقا لما أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية، "إن مستقبل بيلاروسيا تصنعه أحلامكم وتطلعاتكم التي تتحقق بفضل العمل الجاد والمسؤولية لكل منا".

وتابع "لدينا أرض واحدة، بلد واحد - بيلاروسيا العزيزة هذه هي أعظم قيمة لنا، الآن حان دور الشباب اعتنوا بهذه الأرض فلن يكون لديك أخرى".

وأكد أن الدول المنتصرة تشارك ذكرى الحرب ونصرًا واحدًا وحقيقة واحدة، قائلا إن "الحرب علمت البيلاروسيين تقدير الحياة والسلام والحرية لذلك اليوم 3 يوليو، يوم تحرير عاصمتنا مينسك، نحتفل بعيد استقلال بيلاروسيا المستقلة".

وأعرب عن سعادته لمشاركة الشباب من روسيا وأرمينيا وقيرغيزستان في فعاليات الاحتفاليات، مشيرا إلى أن جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي تتشارك في ذاكرة واحدة لتلك الحرب ونصر واحد وحقيقة واحدة.

وحث رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على البقاء معا لضمان السلام في مثل هذا الوقت الصعب، مضيفا "معا فقط يمكننا أن نكون أحرارا ومستقلين".

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة عيد استقلال بيلاروس، الذي يوافق اليوم الإثنين.