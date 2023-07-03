بيراميدز يتقدم على البنك الأهلي بهدفين في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة بنادي بيراميدز على نظيره البنك الأهلي بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما على ملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي ضمن مباريات كأس مصر.

ونجح بيراميدز في تسجيل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول عن طريق لاعبه إسلام عيسى، وبعدها حاول البنك الأهلي إدراك هدف التعادل لكنه لم ينجح في النهاية.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع حصل نادي بيراميدز على ركلة جزاء وطرد لاعب البنك الأهلي للحصول على الإنذار الثاني، ليضيف فخر لاكاي الهدف الثاني لبيراميدز.

وجاء تشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بنيوسف - دودو الجباس