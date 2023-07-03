نشرة الحوادث| مقتل سائق توك توك في الزاوية الحمراء.. وضبط "مستريحة تأشيرات الحج" بالساحل

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: النيابة تحقق بواقعة مقتل سائق توك توك طعنا على يد عاطل بالزاوية الحمراء، والقبض على "مستريحة تأشيرات الحج" بالساحل، ومصرع ثلاثيني في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمي بالعياط.. وإليكم التفاصيل:
النيابة تحقق بواقعة مقتل سائق توك توك طعنا على يد عاطل بالزاوية الحمراء
https://www.albawabhnews.com/4833364
القبض على "مستريحة تأشيرات الحج" بالساحل
https://www.albawabhnews.com/4833312
مصرع ثلاثيني في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمي بالعياط
https://www.albawabhnews.com/4833559
قطار ينهي حياة شخص ويحول جثته لأشلاء في العياط
https://www.albawabhnews.com/4833535
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة بالبدرشين
https://www.albawabhnews.com/4833474