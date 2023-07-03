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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| مقتل سائق توك توك في الزاوية الحمراء.. وضبط "مستريحة تأشيرات الحج" بالساحل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: النيابة تحقق بواقعة مقتل سائق توك توك طعنا على يد عاطل بالزاوية الحمراء، والقبض على "مستريحة تأشيرات الحج" بالساحل، ومصرع ثلاثيني في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمي بالعياط.. وإليكم التفاصيل: 

 

النيابة تحقق بواقعة مقتل سائق توك توك طعنا على يد عاطل بالزاوية الحمراء

https://www.albawabhnews.com/4833364


القبض على "مستريحة تأشيرات الحج" بالساحل

https://www.albawabhnews.com/4833312

مصرع ثلاثيني في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الإقليمي بالعياط


https://www.albawabhnews.com/4833559


قطار ينهي حياة شخص ويحول جثته لأشلاء في العياط


https://www.albawabhnews.com/4833535


بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة بالبدرشين

https://www.albawabhnews.com/4833474

 

 

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