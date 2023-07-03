اتهام موظف باغتصاب طفل داخل منزله بـ15 مايو

حرر مواطن محضر بقسم شرطة 15 مايو يتهم موظف جاره، بالاعتداء الجنسي علي نجله القاصر، داخل منزله بدائرة قسم شرطة مايو.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من أحد المواطنين، مفاده تعرض نجله الطفل "أدهم"، 15 سنة، لاعتداء جنسي علي يد جاره المدعو "إسلام أشرف"، موظف، وذلك عقب تهديده واستدراجه داخل منزله عدة مرات، حتى فاض كيله وأبلغ والده.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2845 لسنة 2023.

وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض الطفل الضحية علي الطب الشرعي لبيان ما به من إعتداء وإعداد تقرير مفصل بحالته.