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الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في البوابة| جريمة الفجر.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنين.. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 50

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 5 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حصاد الدم.. مقتل 284 حوثيا بينهم قيادات خلال 6 أشهر
جريمة الفجر.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنين.. واستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 50 آخرين
الصراع على شرق أوكرانيا.. القوات الروسية تتقدم على 4 محاور.. و"لافروف": كييف تستخدم مرتزقة أجانب
اتهامات أوكرانية لروسيا بنقل 700 ألف طفل إلى موسكو
هدوء حذر.. ليالٍ فرنسية عصيبة.. وماكرون يجتمع مع قيادات برلمانية
مسئول إيراني سابق: النظام يعيش كارثة والشعب: كيان غريب
جولة وقمة.. "بايدن" يزور إنجلترا وفنلندا ويحضر اجتماع "الناتو"

جنين أوكرانيا روسيا ماكرون