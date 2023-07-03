اقرأ غدا في البوابة| جريمة الفجر.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنين.. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 50

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 5 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حصاد الدم.. مقتل 284 حوثيا بينهم قيادات خلال 6 أشهر

جريمة الفجر.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنين.. واستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 50 آخرين

الصراع على شرق أوكرانيا.. القوات الروسية تتقدم على 4 محاور.. و"لافروف": كييف تستخدم مرتزقة أجانب

اتهامات أوكرانية لروسيا بنقل 700 ألف طفل إلى موسكو

هدوء حذر.. ليالٍ فرنسية عصيبة.. وماكرون يجتمع مع قيادات برلمانية

مسئول إيراني سابق: النظام يعيش كارثة والشعب: كيان غريب

جولة وقمة.. "بايدن" يزور إنجلترا وفنلندا ويحضر اجتماع "الناتو"