"ابعد عن لاعيبتنا".. رئيس الزمالك يحذر مالك نادي بيراميدز

حذر مرتضي منصور رئيس الزمالك، سالم الشمسي من التعاقد مع لاعبي الفارس الأبيض، وذلك بعد توقيع يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر مع بيراميدز عقب انتهاء عقدهم مع الزمالك.

وقال منصور في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، ان بيراميدز أيضا دخل في مفاوضات مع إمام عاشور عندما علم بدخولنا في مفاوضات معه.

وتابع منصور، أوجه رسالة إلي مالك نادي بيراميدز،" أبعد عن نادي الزمالك"، حتى لا أتوجه إلي دولة الإمارات الشقيقة لشكواك لكبار المسئولين هناك.

ويختتم فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب أوسوريو، اليوم الإثنين، تدريباته وذلك استعدادا للقاء المقاولون العرب، المقرر له مساء غدًا الثلاثاء، ضمن مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر، في اللقاء الذى سيقام على استاد القاهرة الدولي.

وعقب المران الختامي سيدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين نظرا لأهمية المباراة.

وتعد بطولة الكأس هي البطولة المحلية الوحيدة المتبقية للزمالك هذا الموسم، بعدما فقد فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم، وودع كأس مصر في النسخة الماضية من دور نصف النهائي أمام بيراميدز، كما خسر لقب السوبر المصري في بداية الموسم الحالي أمام الأهلي، وانسحب من سوبر آخر أمام الأهلي في منتصف الموسم.

بينما عربيا، يتبقى للزمالك بطولة كأس بن سلمان “ البطولة العربية للأندية”، والتى ستنطلق مبارياتها من دور المجموعات بالنسبة للزمالك وذلك بعد أسابيع قليلة.