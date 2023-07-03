رئيس الزمالك يكشف كواليس فشل صفقة إمام عاشور

كشف مرتضي منصور رئيس الزمالك، كواليس مفاوضات التعاقد مع إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض السابق ونادي ميتلاند الدنماركي الحالي.

وقال منصور في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، إمام عاشور طلب عقد جلسة معنا عن طريق وسطاء، وحددنا جلسة في الساعات الماضية لكنه لم يحضر، وانا لم اتذكر الميعاد من الأساس لانشغال بتلبية طلبات أعضاء الجمعية العمومية للزمالك داخل مقر النادي.

وتابع، علمنا بعد ذلك أن إمام عاشور يرغب في استغلال أسم الزمالك للانتقال لأندية أخري على رأسها بيراميدز، ولرفع قيمته تعاقده السنوي، ونحن نرفض ذلك لان كرامة وتاريخ الزمالك أكبر من اى لاعب.

ويختتم فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب أوسوريو، اليوم الإثنين، تدريباته وذلك استعدادا للقاء المقاولون العرب، المقرر له مساء غدًا الثلاثاء، ضمن مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر، في اللقاء الذى سيقام على استاد القاهرة الدولي.

وعقب المران الختامي سيدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين نظرا لأهمية المباراة.

وتعد بطولة الكأس هي البطولة المحلية الوحيدة المتبقية للزمالك هذا الموسم، بعدما فقد فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم، وودع كأس مصر في النسخة الماضية من دور نصف النهائي أمام بيراميدز، كما خسر لقب السوبر المصري في بداية الموسم الحالي أمام الأهلي، وانسحب من سوبر آخر أمام الأهلي في منتصف الموسم.

بينما عربيا، يتبقى للزمالك بطولة كأس بن سلمان “ البطولة العربية للأندية”، والتى ستنطلق مبارياتها من دور المجموعات بالنسبة للزمالك وذلك بعد أسابيع قليلة.