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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق نشب بمخلفات أشجار داخل حديقة فيلا في العمرانية| صور

جانب من عمليات الاخماد
جانب من عمليات الاخماد
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب بمخلفات أشجار بحديقة ملحقة لفيلا مهجورة بشارع الجمال من شارع بسام الشريف بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بمخلفات أشجار بحديقة ملحقة لفيلا مهجوره بشارع الجمال من شارع بسام الشريف بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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