ضبط 61 مخالفة تموينية في حملة مكبرة في محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق بنطاق كلا من مدينتى دمياط ورأس البر وقرى كفر الغاب وكفر سعد البلد والسوالم بمركز كفر سعد وأيضًا مدينتى ميت أبو غالب والروضة وعدد من قرى مركز كفر سعد.

أسفرت عن ضبط ٦١ محضر للمخالفين وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية وتعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء، كما تم التحفظ على ٢٥ كجم من عجينة الحواوشى بأحد المطاعم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبالنسبة للمخابز فقد تم تحرير محاضر لنقص وزن رغيف الخبز وعدم الإلتزام بالمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش.

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق بنطاق كلا من السنانية وغيط النصارى بمركز دمياط وقرى أم الرضا وجمصة والركابية بمركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط ٥٦ محضر للمخالفين وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية.

وبالنسبة للمخابز فقد تم تجميع ٤٨٧ بطاقة ذكية بأحد المخابز بالمخالفة للقرارات المنظمة، وكذلك تحرير محاضر لعدد ٩ مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، هذا إلى جانب تجميع ١١ شيكارة دقيق متداول فى غير الغرض المخصص له والضرب الوهمي على ماكينة المخبز.

فيما وقد أعلنت مديرية التموين عن انتظام عملية صرف المقررات التموينية لشهر يوليو الجارى للمواطنين من منافذ التوزيع والبدالين لليوم الثانى خلال الشهر مع توافر الأرصدة الكافية من السلع الأساسية والإضافية بكافة المنافذ وبالسعر الرسمى المدعم.