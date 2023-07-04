صراع بين 5 منتخبات على لقب بطولة أفريقيا للبوتشا بالقاهرة

تستضيف مصر خلال الفترة الحالية بطولة أفريقيا للبوتشا والتي تقام لأول مرة على الأراضي المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم، والذي بذل مجهودات كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل الحصول على تنظيم البطولة الأهم في أفريقيا هذا العام، والتي تعد محط أنظار الاتحاد الدولي للعبة في الوقت الحالي، خاصة أنها ستحدد المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة الكبري أولمبياد باريس 2024.

وشهدت أحداث البطولة التي افتتحت أمس الإثنين بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منافسات شرسة منذ اللحظة الأولى ووضح مدى إصرار الدول المشاركة على المنافسة الحقيقية على اللقب مع منتخب مصر الذي يملك عناصر مميزة وقوية. ومن المقرر أن تستمر فعاليات البطولة حتى يوم 8 يوليو الجاري. ويشارك في البطولة الأفريقية 5، على رأسها مصر البلد المستضيف وكل من المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، ناميبيا، بإجمالي 33 لاعبا ولاعبة.

وينافس منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس 6 لاعبين، وناميبيا بـ3 لاعبين.

