بعثة مصر تتعهد بالتتويج بذهبية دورة الألعاب العربية بالجزائر

حالة من التركيز الشديد لدى جميع أفراد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر، وتعهد لاعبو منتخبي رفع الأثقال وألعاب القوى المشاركون باسم مصر في البطولة بتحقيق أكبر عدد من الميداليات ورفع العلم المصرى والتتويج بلقبي البطولة المقامة حاليا بالجزائر.

وتقام البطولة في الفترة من 5 وحتى 5 يوليو الجاري، وتتوجه بعثة مصر لمدينة وهران مباشرة تمهيدا للمشاركة في البطولة.

وكان في استقبال البعثة بمطار الجزائر محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية. وتتكون بعثة ألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط، وتقام منافسات ألعاب القوى في مدينة وهران بعدما تم نقلها من مدينة زرالدة، ويلحق وفد رفع الأثقال ببعثة مصر يوم 9 يوليو الجاري للمشاركة في المنافسات.