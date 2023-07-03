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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بابا فاسيليو يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام بيراميدز في الكأس

بابا فاسيليو
بابا فاسيليو
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أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.


وجاء التشكيل علي النحو التالي: 


حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 


خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو


خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا 


خط الهجوم.. كريم بامبو 

 
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

 
احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمود قاعود _  _ باسم مرسي _فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ أحمد سعيد.

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