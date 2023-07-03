النصر ينتزع بروزفيتش رسميا من أنياب برشلونة

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادما من نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ونجح النصر في الوصول لاتفاق مع بروزوفيتش بعد مفاوضات استمرت خلال الأيام الماضية، ليزامل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرا حول اقتراب نادي برشلونة من التوقيع مع بروزوفيتش بعد اقتناع اللاعب بمشروع البلوجرانا الرياضي.

وسخر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع "تويتر" من نادي برشلونة، بعدما نجح في الحصول على خدمات لاعب خط الوسط الكرواتي، حيث عرض مقطع فيديو يظهر فيه بروزوفيتش وكتب: كل الأعين تريده، لكنه اختار النصر، بروزفيتش نصراوي.

وأوضحت تقارير أن تعاقد النصر مع بروزوفيتش، بموجب عقد يمتد لـ3 مواسم قادمة وبالتحديد حتى 30 يونيو 2026.