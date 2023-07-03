مران الأهلي| السولية يبدأ الجري حول الملعب

بدأ عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، أن السولية ينفذ برنامج التأهيل بانتظام سواء الفقرات التي يؤديها في الجيم أو بالملعب، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتربع الفريق على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.