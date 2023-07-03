عمر جاهين يحيي حفلا فنيا على مسرح نهاد صليحة

يستضيف مسرح نهاد صليحة الموسيقى المطرب والشاعر "عمر جاهين "، لقدم حفل يوم الجمعة 7 يوليو في تمام الثامنة مساءً.



وكشف جاهين خلال الحساب الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مجموعة من المفاجأت التي يحضرها لجمهوره خلال الحفل.



وأضاف، أن أغاني الحفل ستكون أكثر من 10 أغانى جديدة بجانب أغانى أخرى، بالإضافة إلى ضيوف الشرف لهذا الحفل من بينهم "بهاء چاهين، أمين حداد، مصطفى ابراهيم، وأحمد حداد" كما ستشارك معه الحفل المذيعة والمطربة والممثلة زهرة رامي والتي ستقدم خلال الحفل لأول مرة أغنية من تلحينها.



كما ستشارك الحفل الفنانة والمغنية والحكاءة "سامية چاهين" لتغني بجانبهم اغنية "البيانولا" لصلاح چاهين.



جدير بالذكر أن عمر جاهين، موسيقي وممثل ومغني وشاعر مصري، وحفيد الشاعر الكبير صلاح جاهين وتخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية