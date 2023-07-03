ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن: الطريق الرئيسى المؤدى إلى محافظة دمياط ممهد وبحالة جيدة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعوم بمقطع فيديو إدعى خلاله صاحب الحساب بوجود حفر بالطبقة الأسفلتية بالكوبرى الكائن أمام مصانع الغاز  ببورسعيد، مما قد يتسبب بوقوع الحوادث المرورية.

وبالفحص تبين أن الطريق المُشار إليه هو الطريق الموازى لطريق (دمياط/بورسعيد) خلف شركات الغاز "الطريق القديم"، ويتم حاليًا إعادة تأهيل وصيانة الكبارى الموجودة بالطريق بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن طريق ( دمياط/ بورسعيد ) الحالى هو الطريق الرئيسى المؤدى إلى محافظة دمياط ممهد وبحالة جيدة ولا يوجد به أى ملاحظات "وهو بديل للطريق محل الفحص".

موقع التواصل الاجتماعي فيديو ببورسعيد