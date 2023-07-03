الداخلية: ضبط المتهم بفيديو قيادة موتوسيكل بطريقة غير لائقة برفقة فتاة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات بالسماح لها بالجلوس أمامه فى وضع غير لائق مما يعرض حياتهما والآخرين للخطر، وضبط مرتكب الواقعة.



وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، أنه عقب رصد منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات بالسماح لها بالجلوس أمامه فى وضع غير لائق حال قيادته للدراجة، مما يعرض حياتهما والآخرين للخطر.

بالفحص تم تحديد الدراجة النارية محل الواقعة وتبين أنها كانت بحوزة أحد الأشخاص (ميكانيكى دراجات نارية- مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وكذا ضبط الدراجة النارية وبمواجهته أقر بأنه يعمل بورشة لصيانة وإصلاح الدراجات النارية وأنه كان يقود الدراجة المشار إليها وبصحبته إحدى صديقاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتطبيق قانون المرور ولائحته التنفيذية.