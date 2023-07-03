جامعة بنها ضمن الفئة 201-250 عالمياً في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2023

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن الجامعة احتلت الترتيب 201-250 من بين 963 جامعة عالمياً تم تصنيفهم في هذا الإصدار بزيادة 173 جامعة عن الإصدار السابق، كما تأتي الجامعة ومحليا ضمن الفئة الثالثة بين 30 جامعة حكومية وخاصة ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2023، وذلك للعام الرابع.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف هذا الاصدار الجامعات عالميا التي يبلغ عمرها 50 عام او اقل، وان تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشر وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.

واضاف أنه يتم حساب عدد شهادات الدكتوراة الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.