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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة بنها ضمن الفئة 201-250 عالمياً في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2023

تصنيف الجامعة
تصنيف الجامعة
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أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن الجامعة احتلت الترتيب 201-250 من بين 963 جامعة عالمياً تم تصنيفهم في هذا الإصدار بزيادة 173 جامعة عن الإصدار السابق، كما تأتي الجامعة ومحليا ضمن الفئة الثالثة بين 30 جامعة حكومية وخاصة ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2023، وذلك للعام الرابع.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف هذا الاصدار الجامعات عالميا التي يبلغ عمرها 50 عام او اقل، وان تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشر وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.

واضاف أنه يتم حساب عدد شهادات الدكتوراة الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.

الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها تصنيف التايمز البريطاني جامعة حكومية وخاصة رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي