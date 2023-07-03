ردًا على عملية جنين.. فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الإثنين، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك ردا على عملية الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة باقتحام مخيم جنين.

وأسفرت العملية العسكرية التي قادتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، فضلًا عن سقوط عشرات المصابين وسط الشباب الفلسطيني.

ووصف مسؤول الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينسلاند، التصعيد في جنين بأنه "خطير للغاية"، لافتًا إلى أن هناك اتصالات تجري بينه وبين الجانبين لوقف التصعيد.

وأشار إلى أن الاتصالات مع الجانبين قصد منها ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في جنين.