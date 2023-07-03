الإدارة الأهلية بدارفور تطالب بضرورة إجراء مفاوضات بين الجيش و"الدعم السريع"

طالبت الإدارة الأهلية بإقليم دار فور السوداني أطراف الصراع (الجيش السوداني – وقوات الدعم السريع)، بضرورة إجراء مفاوضات جادة من أجل وقف الصراع المشتعل في عدة ولايات سودانية منذ منتصف شهر إبريل الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي باسم المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بجنوب دار فور أن الإدارة أدانت قتل عدد كبير من المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

كما أدانت الإدارة تدمير المؤسسات الرسمية، وقصفها بالطيران الحربي، في ظل استمرار الصراع بين الجانبين، وسيطرة قوات الدعم السريع على عدد من مقار ومراكز الشرطة السودانية.

ويتقاسم كلًا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع النفوذ في عدة مناطق بإقليم دار فور المكون من خمس ولايات.