هالاند يتصدر وصلاح وصيف.. أسعار اللاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى، أسعار اللاعبين في فانتازي البريميرليج للموسم المقبل 2023 /2024، عبر موقعها الرسمي.

وشهدت القائمة تحقيق الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، المركز الأول بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطور تيري هنري نجم أرسنال السابق.

وبدأ هالاند الموسم الماضي برصيد 11.5 مليون جنيه إسترليني وارتفع سعره في نهاية الموسم إلى 12.4 مليون جنيه إسترليني، بعدما ساهم بقوة في تحقيق فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني بقيمة 12.5 مليون جنيه إسترليني بعدما كان بقيمة 13.1 مليون جنيه إسترليني.

وجاء هيونج مين سون في المركز الثالث بقيمة 9 مليون جنيه إسترليني، وبرونو فيرنانديز بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني.

وتعد لعبة فانتازي البريمرليج من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة في السنوات الماضية، حيث يقوم كل لاعب باختيار فريق من اللاعبين قبل انطلاق الموسم وإذا نجح أي لاعب في تقديم أداء جيد في المباراة يحصد لاعب الفانتازي على نقاط أكثر.