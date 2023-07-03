الدوما الروسي يعلن رفضه إهانة مشاعر المسلمين في السويد

يعرب نواب مجلس دوما الجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية، جنبا إلى جنب مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، عن الاستياء من قرار السلطات السويدية، منح إذناً للقيام بعمل احتجاجي عند المسجد الرئيسي في ستوكهولم في 28 يونيو 2023، في أول يوم من أيام عيد الأضحى، والذي جرى خلاله إحراق نسخة من القرآن الكريم، كتاب المسلمين المقدس.

منحت السلطات السويدية الإذن، مع أنها تفهم مسبقا بأنه سيتم ارتكاب جريمة تهدف إلى إهانة مشاعر الملايين من المؤمنين في جميع أنحاء العالم، وإثارة الكراهية العرقية والخصومة. إن هذه الأعمال تدمر أساس السلم والأمن، والعلاقات الودية بين الشعوب والبلدان، وتخلق الممهدات لمظاهر التطرف، وتنتهك بفظاظة أهداف ومبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

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يشجب نواب مجلس الدوما بشدة العمل التخريبي الجديد الذي صادقت عليه السلطات السويدية، ويدعونها إلى اتخاذ التدابير لمنع انتهاكات حقوق المسلمين ومشاعرهم الدينية. وأعمال تدنيس المقدسات التي لا علاقة لها بحرية التعبير ولا بالدين، ولا بمبادئ الديمقراطية.

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ويعرب نواب مجلس الدوما عن دعمهم لحقوق المؤمنين ويعتقدون أن إحدى علامات المجتمع المتحضر هي احترام الكتب المقدسة للأديان الرائدة في العالم، والتي تمثل قيمة روحية وتعد جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي والتاريخي للديانات ذات الصلة.‎