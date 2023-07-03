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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

برلمانية: المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هنأت النائبة البرلمانية مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، المرأة المصرية والشعب أجمع في ذكرى ثورة يونيو الـ10، مشيرة إلى أن المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت محروس خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "ست ستات"،  على فضائية "صدى البلد"، أن المرأة المصرية كان لها دورا بارزا في ثورة يونيو، معتبرة المرأة هي أساس وعمود فقري لنجاح السيدات المصريات للعبور للجمهورية الجديدة.

وقالت عضو مجلس النواب إلى أن المرأة المصرية أصبحت حاضرة في التمكين الاقتصادي بالمشروعات الصغيرة والاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، بجانب التمثيل النيابي في البرلمان والأحزاب والقيادات.

وتابعت:"الحوار الوطني تجلت فيه كل موضوعات المرأة بمشاركة عدد كبير من سيدات مصر، منوهة أن رحلة تمكين المرأة نجني ثمارها حاليا ومستقبلًا".

وأكدت البرلمانية مرثا محروس أنه على مدار 3 أدوار انعقاد مضت للبرلمان كان هناك عدد كبير من القوانين المتنوعة التي تمس المرأة، وأبرزها الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة والتمييز ومكافحتها.

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